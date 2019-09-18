Bakan Ersoy: "Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"

18.09.2019 14:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TEKNOFEST'te beni en çok etkileyen küçük yaştaki öğrencilerimizi burada dolaşırken görmek. Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye gönüllü olmaları ve bu işe gönülden girmeleri gerekiyor "dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atatürk Havalimanı'nda ziyaret ettiği festivaldeki Bakanlık standında Türkiye'nin geleneksel el sanatlarından hüsn-i hat, ebru ve çini ustaları ziyaretçilerle buluştu.



TEKNOFEST'in önemine değinen Bakan Ersoy, "Bu yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. Bunları farklı etkinliklerle süsleyip Türkiye'nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde geleneksel el sanatlarımız ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsurumuz ve Müzekart da var" dedi.



Teknolojinin sınırlarını zorlayan gençlere geleneksel el sanatlarını tanıtma ve deneyimleme imkanı sunan Bakanlık standında, ülkemizin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 kültürel değeri de sergileniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş imkanı sağlayan müze kartın tanıtımının yapıldığı Bakanlık standında isteyenlere kartın basımı da sağlanıyor. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan müzisyenlerin konserleriyle renklenen ve bir de fotoğraf sergisinin yer aldığı standa en çok geleneksel el sanatlarını deneyimlemek isteyen gençler yoğun ilgi gösteriyor.



TEKNOFEST İstanbul Farklı Etkinliklerle Süslenebilir



TEKNOFEST İstanbul'u küçük yaştaki öğrencilerin ziyaret ettiğini görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Ersoy da Bakanlık standı ile festival alanına gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye gönüllü olmaları ve bu işe gönülden girmeleri gerekiyor" diye konuştu.



TEKNOFEST İstanbul'un yurt dışından da ziyaretçi alabilecek bir organizasyon olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, bu tarz buluşmaları farklı etkinliklerle de süsleyip Türkiye'nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceklerini söyledi.



Organizasyonun daha da geliştirilerek uluslararası yapısının daha da artması gerektiğini konuşmasında vurgulayan Bakan Ersoy, emeği geçenlere teşekkür etti.



Basın mensuplarının SoloTürk ve Su-35 gösterisine ilişkin soruları üzerine oldukça etkilendiğini dile getiren Bakan Ersoy, "SoloTürk'ü daha öncede izleme şansım olmuştu ancak Su-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye'nin de bu tarz uçakları olur. Alışılagelmiş uçaklardan değil" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA