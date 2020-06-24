Bakan Ersoy: "Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız" AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (10) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi. Kaynak: AA