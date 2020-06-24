Bakan Ersoy: "Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız"
AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
24.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:12
AA Editör Masası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
(10)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.
Kaynak: AA