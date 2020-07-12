Bakan Ersoy Ayasofya'da incelemelerde bulundu
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Bakan Ersoy Ayasofya'da incelemelerde bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camiye dönüştürülen Ayasofya gelerek incelemelerde bulundular.

Bakan Ersoy Ayasofya'da incelemelerde bulundu
12.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:34
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camiye dönüştürülen Ayasofya gelerek incelemelerde bulundular. Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin uzman bir ekip oluşturarak camiyi 24 Temmuz tarihine yetiştireceklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da camide iki imam ve dört müezzin görevlendireceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,  İstanbul İl Müftüsü Emin Maşalı, camiye dönüştürülen Ayasofya'ya gelerek incelemelerdi bulundular. Heyet, yaklaşık 2 saat içeride inceleme yaptı. 

"24 TEMMUZ'A YETİŞTİRECEĞİZ"

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Ersoy, içeride yapılacak düzenlemelere ilişkin uzman bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Birçok konuda mutabakat sağladık. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla son bir daha değerlendirip sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" dedi. "İKİ İMAM DÖRT MÜEZZİN GÖREVLENDİRİLECEK"Ersoy'dan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kısa bir açıklama yaptı. Erbaş, "İnşallah 24 Temmuz itibariyle cuma namazıyla ibadete açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar noktasında hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin takdirini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız. Beş vakit namaza bu şekilde açılmış olacak, 24 Tammuz Cuma günü. İki imam dört müezzin olarak şimdilik planlıyoruz" dedi.Erbaş, İkonalar ve fresklerle ilgili gazetecinin sorusu üzerine, "Namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız, bugün onunla ilgili incelemeleri yaptık. 24 Temmuz'dan sonra milletimiz bunu görecek" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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