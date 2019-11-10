Bakan Ersoy: "Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır"

10.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:11

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. (1)

Kaynak: AA