Bakan Ersoy: "Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır"
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. (1)
Haber Videosu: Bakan Ersoy: "Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır"