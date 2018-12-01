Bakan Ersoy: "Artık Yeni Bir Strateji ile Lig Atlamamız Gereken Bir Döneme Geldik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, lale figürlü Türkiye logosu ve buna ilişkin kampanya çerçevesinde yapılacak ihaleyi ve turizme ilişkin sayıları değerlendirerek, "Artık yeni bir strateji ile lig atlamamız gereken bir döneme geldik. Lig atlamak için gerekli olan çalışmaları, altyapıları yapmaya başladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısının oturum arasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, lale logosunun değişimine ilişkin ihaleyle ilgili olarak, "O ihale ajans ihalesi açıkçası. Ana stratejilerin yapılacağı ajansın tespiti açısından gerekli. Uzun zamandır zaten 'Turkey Home' markası adı altında biz bir çalışma yapıyoruz bakanlık olarak birkaç yılı aşkın süredir" değerlendirmesini yaptı.

"Turizm sayıları da açıklanıyor" diyen Bakan Ersoy, "41 milyon sayısı açıklandı Ekim sonu itibariyle ama o 41 milyon sayısı yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'deki seyahatini de kapsıyor yani, sadece turist açısından bakacak olursanız, 35 buçuk milyon, üstüne 5 buçuk milyon da yurt dışında yaşayan Türklerle birlikte. 41 sayısına eriyorsunuz" diye konuştu.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mas turizm açısından bakıldığı zaman Türkiye aslında, hedeflerine hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sene sadece turist bazında bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız. Kişi sayısı olarak baktığınızda Türkiye istenilen yere gelmiş oluyor. Bundan sonraki hedefimiz bu sayıyı nitelikli turist ile taçlandırmak. Biz kesinlikle mas turizme karşı değiliz. Türkiye'nin turizme başlaması için mas turizmle başlaması gerekiyordu. Bu bir politika çerçevesinde istenilen rakamlara, istenilen yerlere, hedeflere ulaştı. Artık yeni bir strateji ile lig atlamamız gereken bir döneme geldik. Lig atlamak için gerekli olan çalışmaları, altyapıları yapmaya başladık bu da o çalışmalardan biri aslında. Bundan sonra sadece kişi sayısını artırma hedefinde değiliz. Onu zaten kendi akışına da bıraksak artacaktı. Öyle bir endişemiz kalmadı. Bundan sonra bir üst lige geçmek için konaklama, dış harcaması yüksek olan yüksek gelir grubuna sahip turistleri hedeflediğimiz yeni bir politika geliştirmek istiyoruz. İhale de o çalışmanın küçük bir parçası."

Bakan Ersoy, yeni stratejiyle ilgili sürecin sezon sonuna kadar süreceğini kaydetti. - ANKARA