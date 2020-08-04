Bakan Ersoy: Almanya turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.
04.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:10
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.
Kaynak: DHA