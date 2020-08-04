Bakan Ersoy: Almanya turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA