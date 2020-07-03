Bakan Ersoy Almanya'da Türkiye'nin turizm hazırlıklarını anlattı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'da Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'da Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Berlin'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümeti yetkililerine bilgiler aktaran Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Altmaier'e Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede, heyette yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verilerinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: AA