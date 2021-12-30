Bakan Ersoy, 600 yıllık Balkan tarihinin anlatılacağı, Balkan Tarihi Müzesi'ni açtı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, Osmanlı- Rus Savaşı ve Balkan Savaşları'nda kentin savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Balkan Tarihi Müzesi olarak kapılarını açtı. Ersoy, " Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1912- 1913 Balkan Savaşları sonrasına kadar Türklerin Balkanlardaki yaklaşık 600 yıllık tarihi burada ziyaretçilerle buluşacak" dedi.

Osmanlı- Rus Savaşları ile Balkan Savaşları'nda kentin savunmasında karargah olarak kullanılan Yıldırım Mahallesi'ndeki Hıdırlık Tabyası, restorasyon sürecinin ardından yapılan teşhir ve tanzim çalışmalarıyla bugün Balkan Tarihi Müzesi olarak açıldı. Müzenin açılışı için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde kendisine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni temsilen kispet hediye edilen Bakan Ersoy, ardından AK Parti İl Başkanlığı, Selimiye Camii ve restorasyonu devam eden Makedon Kulesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi'nin açılışına geçti.

Bakan Ersoy, 2022 sonunda bitmesi planlanan Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren projesi ve Çanakkale 1915 Köprüsü ile Edirne'nin turizm potansiyelinin daha artacağını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle Edirne'nin master planı çalışmalarının başlatıldığını da açıklayan Ersoy, "İnşallah hızlı bir şekilde bu master plan üzerinde bütün ille ilgili otoritelerin de destekleriyle biz de bakanlık olarak ve bize bağlı olan vakıflar olsun, kültür varlıkları olsun, ilgili kurumların desteğiyle hızlı bir şekilde süreci hızlandırarak gerçek turistin kalıcı bir halde Edirne'ye gelmesini istiyoruz. Neden istiyoruz? Bakın Edirne bugün dünyada en çok turist alan şehirlerden birisi aslında. Sıkıntı transit turist, yani geliyor ve geçiyor. Edirne'nin ayağına kadar turist geliyor, içinden geçiyor, transit geçiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla önemi de artıyor. Hızlı tren yatırımı 2022 sonunda tamamlanacak. Bu da çok önemli, hayati önemi var. Edirne'nin ihtiyacı olan trafik tamamen sağlanmış oluyor ve çevre projeleri tamamlanmış oluyor. Bunu da değerlendirmek lazım, Edirne için iyi bir fırsat. Yapacağımız bu master plan doğrultusunda turizm yatırımlarıyla Edirne'nin bir potansiyelini daha ön plana çıkartmış olacağız. İnşallah hepsini gerçekleştirirsek, Edirne yoğun göç alan bir şehir haline gelebilir" dedi.