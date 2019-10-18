Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz

2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

18.10.2019 13:42
Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz

2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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