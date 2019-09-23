Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir

23.09.2019 15:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.