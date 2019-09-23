Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.
23.09.2019 15:40
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com