BAKAN ERSOY: "25 MİLYON TURİST HEDEFİNİ DE GEÇERİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 25 milyon turist hedefini de geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şu anda iyi gidiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 25 milyon turist hedefini de geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şu anda iyi gidiyor. Geçen seneden çok fazla iç turizm hareketi var. Rezervasyonlardan gözlemliyoruz. Yurt dışından da gelmeye başladı. " dedi.

Bazı temaslar için Antalya'ya gelen Bakan Ersoy, Serik ilçesindeki arıtma tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Bir gazetecinin "Kurban Bayramı'nda hareketlilik nasıl olacak? " sorusuna Bakan Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Şu anda iyi gidiyor. Geçen seneden çok fazla iç turizm hareketi var. Rezervasyonlardan gözlemliyoruz. Yurt dışından da gelmeye başladı. Takip ediyorum. Özellikle tatil noktalarında Kuzey Ege'den Mersin'e kadar olan hattı değerlendiriyorum. Otellerin çok büyük bir kısmı açıldı. Yüzde 96'sı, 97'si açıldı. Bizim açımızdan sevindirici. Yeni açılan oteller de var, hizmete giren. Tatil bölgelerinde küresel salgın sebebiyle kapanan otellerin büyük kısmı açıldı. İnşallah sezonun da uzayacağını düşüyorum. Kurban Bayramı diye bakmıyoruz, çok fazla yatak kapasitemiz olduğu için. "

Bu sene geç başlayan sezonun uzayarak kasım ve aralık aylarına kaymasını, turizmcilerin de verimli bir sezon geçirmesini umduklarını söyleyen Bakan Ersoy, yıllık turist hedeflerini revize ettiklerini, bu yıl için yurt dışı ziyaretçi sayısını 25 milyon olarak öngördüklerini belirtti.

Rakamların iyi gittiğini ve net sayıların TÜİK tarafından açıklanacağını vurgulayan Bakan Ersoy, "7 milyon 250 bin civarında yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı. Temmuz çok iyi gidiyor, ağustosun daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Temmuz, ağustos ve eylülde inşallah 15 milyonluk bir sayıyı yakalarız diye düşünüyorum. " dedi.

Sonrasında da 25 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"İşin matematiği nedir, derseniz 25 milyon turist hedefini bu matematikle yakalarız gibi gözüküyor. Sevindirici olan her gün havalimanlarındaki sayının artarak devam etmesi. Bu açıdan güzel. Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler vardı, onlarla da tek tek görüşüyoruz. Bu hafta da bazı ülkelere ziyaretlerim olacak. Onların da karantina kapsamından, tekrar Türkiye yavaş yavaş çıkarılıyor. İnşallah 25 milyonu da geçeriz diye düşünüyorum ama şu anki hedefimiz 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir elde etmek. "

Uluslararası Hava Trafiği Her Geçen Gün Artıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisindeki 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 metrekare alanda toplam 5 bin şezlong kapasiteli halk plajı ve mesire alanında incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, alandaki Ekolojik Araştırmalar Derneğinin ofisini de ziyaret ederek, bölgedeki caretta caretta yuvaları için nöbet tutan gönüllü öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Serik ilçesi Kadriye bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl açılışı yapılan ücretsiz halk plajını da inceleyen Bakan Ersoy, ardından Bakanlığın yatırımlarından olan ve yapımı devam eden Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerine geldi.

Projeyi inceleyen Bakan Ersoy, tesisin tüm ünitelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun başladığını, uluslararası hava trafiğinin de her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Hava hatlarının devreye girmeye başladığını belirten Bakan Ersoy, "Hem Avrupa'dan hem Orta Doğu'dan hem yakın Asya'dan hava trafiğinin olması bizi sevindiriyor. Antalya Havalimanı günlük girişlerde hemen hemen 2019 seviyelerine gelmek üzere. " dedi.

Bakanlığının açtığı ücretsiz halk plajları sayısının 7'ye ulaştığını aktaran Bakan Ersoy, ilkini Muğla Bodrum ve İzmir Çeşme'de açtıklarını, geçen sene Antalya'nın Kadriye ve Serik bölgesinde de 4'er binlik halk plajlarının açılışını yaptıklarını anlattı.

Bakanlığın Ücretsiz Halk Plajı Sayısı 15'e Çıkarılacak

Bu sezona da 3 halk plajını yetiştirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Manavgat'ta 5 bin kişilik, Kemer Çamvuya'da bin kişilik, Marmaris'te 2 bin kişilik halk plajları devreye girdi. Halk plajları çok talep görüyor. Onun için biz de bu sayıları artırma kararı verdik. Önümüzdeki sene bunlara 8 tane daha ilave edip, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajlarının sayısını 15'e çıkaracağız. Antalya bölgesinde Kemer, Lara başta olmak üzere birçok noktada ücretsiz halk plajları açmaya, yatırım yapmaya devam edilecek. " diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının arıtmayla ilgili de yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, finansal olarak yeterli olmayan belediyelerin, Bakanlık tarafından özellikle turizm bölgelerinde arıtma altyapısı konusunda desteklenmesiyle ilgili talimatı olduğunu hatırlattı.

Bu bağlamda 2019'un başında yasada değişiklik yapılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu tarz yatırımları yapma yetkisi verildiğine dikkati çeken Ersoy, hızlı şekilde bu yatırımlara başladıklarını ifade etti.

Arıtma Tesisinde Koku Önleyici Yatırım Kararı Aldık

İlk etapta Antalya'da bu yatırımı hayata geçirmeye başladıklarını açıklayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İlk yatırım olarak burası mevcutta 25 bin metreküplük bir arıtma tesisiydi. Yeterli olmuyordu artık bölgeye, şu anda ilave 65 bin metreküplük tesis yapılıyor ve kapasitesi 90 bine çıkarılıyor. Su alma havzası ise 130 bin metreküp olarak hazırlanıyor. Buranın diğer arıtmalardan farkı ileri derece biyolojik arıtma olması. Yani gelecek 50-60 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşanmayacak ve suyun en iyi derecede, kalitede arıtılıp hizmete alınacağı bir nokta. O açıdan da çok faydalı. Burada son iki tane daha karar aldık, gelen talepler doğrultusunda projeyi biraz büyüttük. Terfi noktalarında turistik bölge olduğu için koku önleyici yatırım kararı aldık. Onu da yatırım kapsamına dahil ettik, koku bacaları oluşturuyoruz. Bu sayede bölgede koku oluşmayacak. Özellikle temmuz, ağustosta sıcaklığın çok yoğun olduğu dönemlerde. "

Bakan Ersoy, Boğazkent bölgesine de boru hattıyla sistemi dahil ettiklerini, toplamda 25 kilometrelik kanalizasyon boru hattına 5-6 kilometre daha ekleneceğini ve 31 kilometrelik bir hat haline geleceğini vurguladı.

Boğazkent'in arıtmasının da tesiste temizleneceğine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin tamamında sahil kesiminde 2050 ve sonrası için de gerekli altyapı oluşturuluyor. Bir daha artık kanalizasyon sıkıntısı olmayacak. Hem ileri derece kanalizasyon. Yine bu arıtmaya devam ederken Muğla Belediyesi ile de bir anlaşmamız oldu. Onlardan da Torba-İçmeler hattını devreye aldık, onunla ilgili yatırım da başladı. Serik'te yatırımı kasım sonunda bitireceğiz. Son kalan Boğazkent'i de önümüzdeki sezon başında hattı bağlayarak, burayı tamamen bitirmiş olacağız. Bodrum'daki çok hızlı ilerliyor, tahminen yıl sonuna, sezon başına kadar da kalan arıtma ünitelerini dahil ederek, hizmete almış olacağız ve 2022 itibarıyla en sıkıntılı iki noktamızı en temiz hale getirmiş olacağız. "

Bakan Ersoy, üçüncü altyapı yatırımı için Antalya Belediyesi ile görüştüklerini, Kemer Çamyuva hattıyla ilgili sona gelindiğini, fizibilite çalışmalarının bittiğini aktardı.

Yıl sonuna kadar Kemer'de temel atacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "2022 sezonuna yetişmezse bile 2023 sezonuna orayı hazır hale getireceğiz. Antalya'daki, özellikle turizm bölgelerindeki altyapıyla ilgili sorunları tamamen çözmüş olacağız diye düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy'a, ziyaretlerde, Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da eşlik etti.

(10. 07. 2021)

Kaynak: Habermetre