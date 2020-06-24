Bakan Ersoy: "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor" AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (9) Ersoy: "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız." Kaynak: AA