Bakan Ersoy: "2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız"
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Bakan Ersoy: "2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız"

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Coğrafi işaretler lansman programı Basın mensuplarına açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, coğrafi işaretler lansman programı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Coğrafi işaretler lansman programı

Basın mensuplarına açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, coğrafi işaretler lansman programı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy: '2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız'
Bakan Ersoy: '2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız'
Bakan Ersoy: '2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız'
Bakan Ersoy: '2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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Bakan Ersoy: "2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız" - Haberler
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