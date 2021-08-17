Bakan Ersoy: "2023'e kadar Konya'yı tekrar turizm alanında da marka bir şehir yapacağız"
Coğrafi işaretler lansman programı Basın mensuplarına açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, coğrafi işaretler lansman programı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Coğrafi işaretler lansman programı
Basın mensuplarına açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, coğrafi işaretler lansman programı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru