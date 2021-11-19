Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: 2021'de 525 eserimizi yurt dışından getirdik (2)

Bakan Ersoy: 2021'de 525 eserimizi yurt dışından getirdik (2)

HDP MİLLETVEKİLLERİNE KÜRTÇE KİTAP VERDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde HDP'li milletvekilleri, Mehmet Nuri Ersoy'un Bakanlığı döneminde kütüphanelerde bulunan Kürtçe kitapları toplattığını ve Kürtçe kitapların basımını yaptırmadığını iddia etti. Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan Kürtçe kitaplar Molla Ahmed-i Ceziri Divanı ve Faki-yi Teyran Divanı'nı HDP milletvekillerinin yanına giderek bu kitapları verdi.Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bilgi notunda, Kürtçenin klasik sayılan eserlerinin 2020 yılından beri yayımlandığı 2020 yılına kadar 5 Kürtçe eserin yayımlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından yayım hazırlık çalışmaları devam eden Kürtçe 5 kitabın daha olduğu kaydedildi.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Nursima ÖZONUR

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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