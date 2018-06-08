Bakan Eroğlu: "Yeni Plan Türkiye'yi Ekonomik Kıskaca Almak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Düşmanın planı bitmiyor. Yeni plan Türkiye'yi ekonomik kıskaca almak. 2019 seçimlerine kadar dolarla oynayıp Türkiye'nin ekonomisini bozmak istediler." dedi.

Eroğlu, Gaziantep Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen 668 milyon lira değerindeki 9 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetilerinin Türkiye'yi 4 kat büyüttüğünü belirten Eroğlu, "Allah'a şükür IMF'ye borcumuzu ödedik. Özelikle mali disiplin çok iyi durumda. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında büyümede yüzde 7,4 ile birinci ülke Türkiye oldu." diye konuştu.

"Türkiye büyüdükçe önü kesilmek istendi" diyen Eroğlu, "Önce partiyi kapatmak istediler. Arkasından yetiştirdikleri bir hainin, bir casusun, bir alçağın, FETÖ'nün darbe teşebbüsüyle ülkemizi işgal ettirmek istediler. Bu basit darbe değildi. Türkiye'yi işgali projesiydi. Allah'ın yardımı, Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve milletimizin kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimine darbe vuruldu."

Eroğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Güney sınırımızda bir terör devleti kurdurmak için plan yaptılar. PKK'yı kuran, DEAŞ'ı kuran Batı, bize paramızla silah vermeyen Batı onlara 5 bin tır silah gönderiyor. İki perdeli oyunu Cumhurbaşkanımız fark etti ve Fırat Kalkanı Harekatı ile birinci perde suya düşürüldü. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı ile ikinci perde suya düştü. Düşmanın planı bitmiyor. Yeni plan Türkiye'yi ekonomik kıskaca almak, 2019 seçimlerine kadar dolarla oynayıp Türkiye'nin ekonomisini bozmak istediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fark etti ve oyunu bozmak için seçimler mecburen 24 Haziran'a alındı. Bu basit bir seçim değil, tarihimizin en önemli seçimi 24 Haziran seçimidir. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali meselesidir."

"24 Haziran hizmetlerin daha da güzelini yapabilmek için fırsat"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Türk milletinin AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden çok büyük şekilde istifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de 668 milyon liralık bir yatırımın temelini atmak üzere bir aradayız. Gaziantep'te bütün hemşehrilerimiz, yapılan ve devam eden tüm hizmetleri büyük bir keyifle büyük bir ilgiyle takip ediyor. Allah'ın izniyle Gaziantep'in 50 yıllık, 70 yıllık sorunlarını çözdük. Önceleri milletimiz, bu hizmetleri rüyasında görse inanamazdı ama AK Parti hükümetimiz, hayal olan her şeyi gerçekleştirdi. Az bir şey daha kaldı. Onları da gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Düzbağ Barajı'nın hükümetin yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımıyla Gaziantep'in yaklaşık 50 yıllık su meselesini çözecek bir proje olduğunu vurgulayarak, "İşte bunlar istikrarın, huzurun, Türkiye'nin büyümesi, kalkınmasının meyveleridir. Eğer başımızda Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ülkemizde istikrar, huzur olmasaydı bunları gerçekleştiremezdik. İşte 24 Haziran bu hizmetlerin daha da güzelini yapabilmek için hepimiz için bir fırsat. Ben Gaziantep'te bu hizmetlerin devam edeceğine, sizlerin güçlü desteğiyle çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tesislerin sembolik olarak temeli atıldı ve Bakan Eroğlu, çiftçilere fidan dağıttı.

Programa, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik de katıldı.