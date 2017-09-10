Bakan Eroğlu, Yangının Vurduğu Zeytinköy'ü Ziyaret Etti (2)

Bakan Eroğlu, Yangının Vurduğu Zeytinköy'ü Ziyaret Etti (2)

Bakan Eroğlu, Yangının Vurduğu Zeytinköy'ü Ziyaret Etti (2)