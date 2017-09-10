Bakan Eroğlu, Yangından Etkilenen Zeytinköy Mahallesi'ni Ziyaret Etti
- Zeytinköy Mahallesi'nde vatandaşlardan detaylar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması Bakan Eroğlu'nun konteynerlerin kurulduğu alanı ziyareti ve incelemesi MUĞLA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkan Muğla'nın Menteşe ilçesi...
- Zeytinköy Mahallesi'nde vatandaşlardan detaylar
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması
Bakan Eroğlu'nun konteynerlerin kurulduğu alanı ziyareti ve incelemesi MUĞLA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkan Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ni ziyaret etti.