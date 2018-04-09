Bakan Eroğlu Taburcu Oldu
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun hastane personeli ve hastalarla sohbeti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun hastane personeli ve hastalarla sohbeti
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamaları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak'ın açıklamaları
AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tedavi gördüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu oldu. Bakan Eroğlu, hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.