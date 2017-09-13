Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı 3

Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı 3

Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı 3