Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı 2

Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı 2

Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katıldı 2(Tür: Ankara)

Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katıldı 2

(Tür: Ankara)