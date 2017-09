Bakan Eroğlu'ndan Yangınlarla İlgili Değerlendirme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Son 10 yıl değerlendirmesine bakarsak, Yunanistan'da 20 kat, Portekiz'de 70 kat, Fransa bizim arkamızdan geliyor ona rağmen bizden 2 kat daha fazla alan yanıyor. Bizde çok yangın çıkıyor. Ama alan olarak en az yanan bizim ülkemiz. Çeşitli ülkelerden gelen yangın ekiplerine eğitimi biz veriyoruz. Gürcistan, Libya, Rusya, İsrail, Makedonya, Arnavutluk bu gibi ülkelerde yangınları biz söndürdük" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarının ardından kentte kalarak ziyaretler yaptı. İlk olarak İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu'yu İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş karşıladı.



Başkan Demirtaş, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerden dolayı piyasada her ne kadar nakit sıkıntısı olsa da hallerinden memnun olduklarını dile getirdi.



Demirtaş'tan baraj ve gölet talebi



Demirtaş, kent içindeki baraj ve gölet eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sayın Bakan odamızın her derdinde kapısını açar, sorunlarımızı çözer. Sizi sorunlarımızla meşgul etmek istemiyorum. İzmir'in su sorununu çözmek için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Beydağ Baraj hikayesini bir anda bitirdiniz. Şunu dile getirmek isterim; sulama kanalları yapılıyor ama eksiklikleri var. Göletler konusunda eksikliğimiz var. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Bölgemiz havzalar bölgesi. Bütün havzalar, nehirlerimiz maalesef kanalizasyona taşınıyor. İş alemi olarak fabrikalar gerekirse kapatılsın ama nehirlerimiz çevremize zarar vermesin, denizlerimizi kirletmesin. Bunların süratle önlenmesi lazım" dedi.



"Başbakan'ın İzmir milletvekili olma avantajını kullanın"



Bakan Eroğlu, Başkan Demirtaş'a her türlü taleplerini her daim iletmelerini, kendileri için İzmir'in ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.



Eroğlu, "Ben bir esnaf çocuğuyum dilinizden anlıyorum. İzmir çok önemli gönülden seviyorum. Hatta İzmir milletvekili olmanın şerefini yaşadım. Biz de Egeliyiz, İzmirliyiz. İzmir'e hizmet etmek çok önemlidir. Büyük potansiyel var İzmir'de, bu daha iyi değerlendirilebilir Biz İzmir için en talep edilirse dikkate alıyoruz. Özellikle faizlerle ilgili konuyu gündeme taşıyacağız. Başbakanımız İzmir milletvekili olması avantaj, bu avantajı kullanın" dedi.



"Bizim için çocuk oyuncağı"



İzmir'e şu ana kadar 43 milyar TL yatırım yaptıklarını hatırlatan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"İnşallah Çiğli'yi Narlıdere'ye bağlayacak bir geçiş yolu projesi var. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Beydağ'da bütün barajları yaptık, göletlerin tamamını bitirdik. Sulamalarda da çok mesafe kat ettik. Bakırçay Ovası'nda sulamaları getirdik. Doğru dürüst baraj yokken 23 baraj, 7 büyük gölet inşa ettik. Sayın Başkan Demirtaş, lütfen siz bize söyleyin. Bizim için baraj gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyadaki en yüksek barajları biz yapıyoruz. Jeolojik açıdan uygunsa biz baraj ve gölet yaparız. Ekrem Başkanımız baksın. Unuttuğumuz yerler varsa ben İzmir'in hizmetkarıyım. Türkiye'de 431 baraj, bin gölet yaptık. 2019 sonuna kadar bin 71 tane baraj ve gölet yapacağız. 4-446 bin dekar alanı modern sulamayla suladık. Bu her gün çiftçimize 233 milyon TL para girmesini sağladık. İzmir ile ilgili büyük hedefimiz var. Bu bölge için EGEGEP projesi hazırladık. GAP'tan daha verimli ve hızlı bitecek bir proje, 2019'a kadar bitecek. 9 tane büyük içme suyu projesini bitiriyoruz. Baraj ve gölete sayısını 48'e çıkaracağız."



Sipil Dağı sağlık turizm merkezi olacak



Bakan Eroğlu, Sipil Dağı'na ilişkin müjde vererek, "Sipil Dağı sadece manzara olarak değil orada örnekler var. Kanser olup iyileşen insanlar var. Bu nedenle orayı aynı zamanda sağlık turizmi için önemli bir merkez yapıyoruz" dedi.



Bakan Eroğlu, İzmir'e de 76 mesire alanı yapacaklarını sözlerine ekledi.



"Dünyadaki yangın ekiplerine biz eğitim veriyoruz"



Türkiye'de sıklıkla yangın çıktığını ama alan olarak diğer ülkelere nazaran daha az alanın yandığına dikkat çeken Bakan Eroğlu, "Bizde çok yangın çıkıyor. Ama alan olarak en az yanan bizim ülkemiz. Son 10 yıl değerlendirmesine bakarsak, Yunanistan'da 20 kat, Portekiz'de 70 kat, Fransa bizim arkamızdan geliyor ona rağmen bizden 2 kat daha fazla alan yanıyor. Çeşitli ülkelerden gelen yangın ekiplerine eğitimi biz veriyoruz. Hem İzmir'de hem Antalya'da yangın eğitim merkezlerimiz var. Gürcistan, Libya, Rusya, İsrail, Makedonya, Arnavutluk bu gibi ülkelerde yangınları biz söndürdük. Yanan ormanları hemen ağaçlandırıyoruz" dedi.



"Gelin tabiat turizm seferberliği başlatalım"



İzmir'in turizm açısından fakir olduğunu dile getiren Eroğlu, "Gelin burada tabiat turizm seferberliği başlatalım. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Serbest turizm ticaret merkezi oluşturalım. Özel sektöre yer tahsis edip, uygun şekilde kredi verelim" ifadelerini kullandı. - İZMİR