Bakan Eroğlu'ndan Gaziantep'e 668 Milyon TL Yatırım Müjdesi

Gaziantep'te DSİ temel atma töreni ve kredi sertifika dağıtım törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gaziantep'e 668 milyon TL'lik yatırım müjdesini verdi.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak için Gaziantep'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile beraber DSİ temel atma töreni ve kredi sertifika dağıtım törenine katıldı. Eroğlu, Gazantep'e baraj, orman alanı, içme suyu ve park olmak üzere 668 milyon TL değerinde yatırım müjdesi verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 668 milyon TL değerinde yatırım yapmak için geldiklerini belirterek, "Ben de Gaziantep'i çok seviyorum. Gaziantep kahramanların şehridir. Vatanı ve bayrağını seven insanlardır. Biz buraya elimiz dolu geldik. 668 milyon TL'lik tesislerin temeli ve açılışları için geldik. İslahiye güneş barajı ve sulamasının temelini atıyoruz. Oğuzeli ilçe merkezini deresinin ıslahını temelini atacağız. Buradaki bütün baraj gölet sulamaları bitireceğiz. Orman doğa korumayla ilgili seferberlik başlattık. Düzbağ'dan buraya su getiriyoruz. Gaziantep her şeyin en iyisine layıktır. Şu an tüneller deliyoruz. 52 müjde verdik 42'sini tamamladık. Önümüzdeki yıl diğerlerini de tamamlayacağız. 5 bin adet fidanı sizlere dağıtacağız" dedi.

"Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin oyununu bozuyoruz"

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin oyunlarını bozduklarını belirten Eroğlu, "Türkiye çok büyüyor. Türkiye hükumetimiz döneminde yaklaşık 4 kat büyüdük. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen Türkiye'dir. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Güney sınırımızda bir terör devleti kurmak istediler batı bunlara silah veriyor. Oyunun birinci perdesi Fırat Kalkanı'yla suya düştü. İkinci plan Zeytin Dalı Harekatı'yla suya düştü. Planları bitmiyor. Yeni plan Türkiye'yi ekonomik açıdan zora sokmak 24 Haziran'da bu oyunu da bozacağız" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in 70 yıllık sorunları çözüldü"

Gaziantep'in 70 yıllık sorunlarının çözüldüğünü belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Yediğimiz her ekmekte bu toprağın kokusu var. Bu kutsal, aziz topraklarda kalkındırarak milletimize hizmetkar olmaya çalışıyoruz. Bugün bu memleketin sevdalısı Veysel Eroğlu bakanımız Gaziantep'te kendisine hoş geldiniz diyorum. Her alanda olduğu gibi çevreyi koruma alanında da çağ atladık. Tüm milletimiz bu hizmetlerden istifade etti. Gaziantep'in 70 yıllık sorunlarını çözdü. Hayal olan her şeyi gerçekleştirdi. Bunlar istikrar sayesinde oluyor" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Bakan Veysel Eroğlu'na teşekkür ederek, bakanın her gelişinde müjdelerle geldiğini, şehri adına Bakan Eroğlu'na teşekkür etti. Bakanın Milli Mücadele Milli Parkanın müjdesini verdiğini bunun kendilerini çok mutlu ettiğini, kendilerinin de 24 Haziran'da bereket getireceklerini ifade etti.

Programa, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra; AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı. - GAZİANTEP