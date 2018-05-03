Bakan Eroğlu'ndan Bolu'ya Terapi Ormanı Kurulması Talimatı

Bolu'da düzenlenen 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı'na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İzmir'de yaşayan bir kadının kendisine terapi için Tayland'a gittiğini söylemesi üzerine Bolu'ya terapi ormanı kurulması talimatı verdi.