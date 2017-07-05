Bakan Eroğlu, Moritanyalı ve Nijerli Bakanlarla Buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara ile Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Al Mustafa Garba'yı kabul etti.



İki dost ülkenin bakanını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eroğlu, Afrika'da büyük sıkıntıların yaşandığını, Sudan gibi bazı ülkelerde açlık ve susuzluk çekildiğini söyledi. Eroğlu, Türkiye'nin, Afrika açılımı çerçevesinde bu bölgeye elinden gelen yardımı yaptığını ifade etti.



Bakanlığının, Afrika'daki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Eroğlu, en batıdaki Senegal'den, en doğudaki Cibuti'ye kadar 11 ülkeyi kapsayan "Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar" Projesine hem eğitim desteği hem ekipman hem de maddi katkı sunduklarını anlattı.



Bölgede, ormanların ve arazilerin iyileştirilmesi ile bölge halkının geçim kaynaklarının oluşturulması projelerinin bulunduğunu belirten Eroğlu, bu çerçevede toplam 4 bin hektarı Moritanya ve Sudan'da olmak üzere toplam 5 bin hektar alanda bir çalışma yaptıklarını söyledi.



Bakanlık olarak hem Moritanya hem de Nijer ile olan ilişkileri daha da geliştirmek istedikleri vurgulayan Eroğlu, bu iki ülke ile ormancılık, içme suyu temini ve çevre konularında yaptıkları anlaşmalar hakkında bilgi verdi.



Eroğlu, Moritanyalı Bakan Camara'nın talepleri doğrultusunda bir fidanlık kurulması, yaban hayatının geliştirilmesi ve güneş enerjisi konularında çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, kurak bölgelerde yetişen bitki türlerinin gelişmesi için de bölgeye tohumlar gönderdiklerini kaydetti.



"Afrika, Türkiye için dost ve kardeş"



Türkiye'nin, Nijer'de 258 kuyu açarak, 874 bin kişiye su temin ettiğini belirten Eroğlu, bölgede ağaçlandırma ve dostluk ormanı kurma çalışmaları yaptıklarını, çeşitli eğitimler verdiklerini anlattı.



Afrika'nın Türkiye için her zaman dost ve kardeş toprak olduğunu vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin, Afrika ülkelerinin hür, müreffeh, istikrar ve emniyet içerisinde kendi istikametlerini tayin hakkına sahip olmalarını savunduğunu söyledi.



İş birliğini artırmak için gayret içinde olacaklarını ifade eden Eroğlu, "Biz, Moritanya'ya ve Nijer'e büyük destek veriyoruz. İnşallah bu desteler devam edecek. Ayrıca Pan Afrika denen büyük yeşil duvar projesine tam destek vereceğiz." dedi.



"Türkiye'ye teşekkür"



Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara da Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin çok önemli olduğunu belirterek, iş birliğini daha da yükseltmek istediklerinin altını çizdi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Camara, Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.



Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Al Mustafa Garba da Türkiye ile ilişkilerin farkı alanlarda da gelişmesini arzu ettiklerini dile getirerek, bu alanlar arasında ormancılığın bulunduğunu, bu konuda Türkiye'nin desteklerini beklediklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Camara ve Garba'ya çini vazo hediye etti. Eroğlu'na, Camara, Valetta'da eski bir çöl şehrinin fotoğrafını, Garba ise Pan Afrika Ajansı'nın armasını takdim etti. Garba, söz konusu armayı Eroğlu'nun ceketine taktı.