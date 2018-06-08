Bakan Eroğlu: "Mazotun Yarısını Biz Veriyoruz Ama Bazılarının Haberi Yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çiftçilere verilen mazot desteğine ilişkin, "Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim.' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. 'Good morning' demek lazım. Good morning ey Muharrem." dedi.

Eroğlu, 9 tesisin temel atma ve açılış töreni için geldiği Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Gaziantep'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, kente hizmet etmeyi ibadet saydığını söyledi.

Eroğlu, 9 tesisin temelini atacaklarını, birinin de açılışını gerçekleştireceklerini, Gazianteplilere müjdeleri olduğunu kaydetti.

Gaziantep'teki hizmetlerin hepsinin kendi iktidarları döneminde yapıldığını anlatan Eroğlu, Doğanşehir ve Kayacık barajları sayesinde tarım alanlarında verimin artacağına dikkati çekti.

Eroğlu, Birecik Barajı ve Karkamış Barajı arasında muhteşem bir sulak alan olduğunu ifade ederek, "Kuş cenneti. Muhteşem bir şey. Burada tabiat parkları ve yeşilliği arttırmak istiyoruz." dedi.

Bazı liderlerin hükümetin yürüttüğü çalışmalardan haberi olmadığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim.' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. 'Good morning' demek lazım. Good morning ey Muharrem. Yapılan çalışmaları bilmiyorlar. Cahilliklerini de yüzlerine vurmak istemiyorum. İsterseniz siz basın mensuplarına e-postayla göndereyim. Arzu eden muhalefet liderlerine, milletvekillerine verebilirsiniz."

Hükümet olarak Gaziantep'e 30 milyar lira yatırım yapıldığına değinen Eroğlu, kentin Avrupa'yla yarıştığını vurguladı.

Eroğlu, Orman ve Su işleri Bakanlığı olarak Gaziantep'e 2 milyar 500 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını, temeli atılacak yatırımların tutarının 668 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı'nın yapım protokolü, Bakan Eroğlu, Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı.