Bakan Eroğlu Edirne'de 4 Tesisin Temelini Attı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Edirne'de düzenlenen merasimde 4 adet tesisin temelini attı. Merasimde temeli atılan 4 tesisin toplam yatırım bedeli 60 milyon lirayı buluyor.

Edirne Valiliği önünde gerçekleştirilen merasimde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Edirne'de bulunmaktan sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Pehlivanlar diyarı, şenlik, bolluk ve bereket şehri Edirne'mizin hizmetkarı olmaktan dolayı çok memnunum" dedi.

"Edirneliler her şeyin en güzeline layıktır"

Bakan Eroğlu, temeli atılacak tesislere ilgili bilgi vererek, "Bugün Edirne'ye elbette ki eli boş gelmedik, 60 milyon TL'lik yatırımla 4 tesisin temelini atmak için geldik. DSİ tarafından inşa edilecek Lalapaşa Büyüköğünlü Barajı ve Sulaması ile Ergene Nehri Anakol ve Yankolları Sanat Yapıları 8. Kısım İşi'nin temelini atmaya geldik. Bugün aynı zamanda OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile DKMP tarafından Gökçetepe Tabiat Parkı'nda inşa edilecek üstyapı, altyapı tesisleri ve çevre düzenleme işlerinin temelini atmaya geldik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır ve Edirneliler her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.

Edirne'ye 11 Yatırım Müjdesi

Edirneli vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, "Edirne'ye gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Misafirden ev sahibine hediyelerle, müjdelerle heybemiz dolu geldik. Bugün burada Edirneli hemşerilerime 11 yatırımın müjdesini veriyorum. Edirne'yi selden kurtarmak için kanal Edirne dediğimiz Edirne Kanalını tamamlıyoruz. Toplam 7 bin 800 metre uzunluğunda. 7 bin 700 metresi bitti son 100 metresi kaldı. Mayıs ayında tamamlıyoruz. Üzerine 5 köprü yapıyoruz. Meriç nehrinden akan debinin 2/3'ü bu kanaldan akacak. Edirne taşkınlardan korunacak. Bunun müjdesini veriyorum. Sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Gökçetepe Tabiat Parkı'na üstyapı ve altyapı tesislerinin yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 20 milyon lirayı buluyor. Edirne bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi" diye konuştu.

Edirne'ye son 6 yılda 1 milyar 950 milyon TL'lik 142 müjde

Edirne'ye daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "20 Ocak 2013, 7 Temmuz 2013, 17 Şubat 2014, 20 Mart 2016, 17 Şubat 2017 ve 23 Haziran 2017 tarihlerinde Edirne'ye verdiği 1 milyar 930 milyon TL'lik 131 müjdeye ilave olarak 20 milyon lira yatırım bedeline sahip 11 müjde daha veriyorum. Böylece son 6 yılda Edirnelilere toplam 1 milyar 950 milyon TL'lik 142 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak, 4 tesisin toplu olarak temelini attı.

Temeli atılan tesisler

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesislerin 1 adedi baraj, 1 adedi sulama, 1 adedi ağaçlandırma ve ormancılık, 1 adedi ise Tabiat Parkı tesisleri ve çevre düzenleme işleri projesinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 60 milyon lirayı buluyor.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması ile 1 milyon 359 bin metreküp su depolanacak. 3 bin 920 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ergene Nehri'nde taşkın anında ulaşımın aksamaması sağlanarak, taşkın zararlarının önüne geçilecek. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu'nun Edirne'ye düzenlediği merasimde 6 aileye gelir getirici tür, 4 aileye Orköy sertifikası ile 3 bin adet fidan ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. - EDİRNE