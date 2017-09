Bakan Eroğlu'dan Sıcak Hava Uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu hafta dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşanacağını söyleyerek, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.



Bir dizi ziyaret ile temel atma ve açılış yapmak üzere Karabük'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Karabük Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek brifing aldı. Brifing sonrası Valilik Toplantı Salonu'nda beraberinde eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile birlikte basın toplantısı yaptı. İlk olarak Karabük'e yaptıkları ve yapacaklarımı yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Eroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.



Bakan Eroğlu, Kütahya Domaniç'te meydana gelen ve 4 gün süren yangını dün itibariyle kontrol altına alıp soğut çalışmalarına başladıklarını söyledi. Orman yangınlarında genelde öncelikle yerleşim yerlerini ve köyleri koruma altına aldıklarını kaydeden Eroğlu, Domaniç yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 130 arazöz, 30 dozer ve 600 yangın işçisi ile çok sayıda mühendisin müdahale ettiğini kaydetti.



"Bu sene çıkan yangınların yüzde 90'ı insan odaklı"



Dünyada bu sene çok sayıda yangın çıktığını da ifade eden Bakan Veysel Eroğlu, "Yunanistan'dan Portekiz'e kadar, İspanya, ABD, Kanada ve Gürcistan'da yangınlar var. Bu yangınlar içinde bizim başarımız çok yüksek. Görüntülerde vatandaş her yeri yanıyor sanıyor. Şu an yanan alan oranlarına baktığımızda Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Türkiye . Akdeniz ülkelerinde şu an en çok Portekiz, İspanya ve Fransa'da bizden iki kat ve daha fazla alan yer yanıyor. Bizde başarının sırrı, çok ileri bir teknolojimiz var. Odamdan yangın nerden çıkmış, yangın uçaklarının havadaki hızını ve nerede olduğunu, kaç defa su aldı ve yangına ne zaman müdahale yapıldı, bütün hepsi uzay üssü gibi yangın hareket merkezimizden kontrol ediyoruz. Burada vatandaşlara çok önemli vazife düşüyor. Bu sene çıkan yangınların yüzde 90'ı insan odaklı. ya sigara atmış, ya da köydeki vatandaşların çalı çırpı yakmasından kaynaklanıyor. Bir diğer konu ise ormanlık dışı alandan yangınlar ormana sıçrıyor. Biz orman yangınları kadar orman dışındaki kırsal yangınlara da müdahale ediyoruz. Aşağı yukarı yarı yarıya neredeyse. Bin 750 tane kırsal alan yangınına müdahale ettik" dedi.



"Bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var"



Bu hafta hava sıcakların mevsim normallerin üzerinde devam edeceği uyarısında bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



"Bu hafta bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerdeki yaktıkları çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Geceleri hava soğuyor ve çobanlar ateş yakıyor. Bu konularda dikkatli olunmasını özellikle rica ediyorum. Biz ormanları piknik yeri olarak açtık ama bazı vatandaşlar çöp atıyor. Getirip yiyip içtiğini oralara bırakıyor. Ormanlar çöplük değil. Yangınlar genelde belediyelerin attığı çöp, vatandaşların attığı şişe ve cam kırıklarından meydana geliyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız hassas olsunlar. Ormanlar hepimizin, ormanları korumak mecburiyetindeyiz. Orman, su yoksa hayat yok demektir"



Bakan Eroğlu, ayrıca Savunma Müsteşarlığı ile yeni bir protokol imzaladıklarını ve 2020 yılına kadar milli yangın söndürme helikopterlerinin peyderpey kendilerine teslim edileceğini de sözlerine ekledi. - KARABÜK