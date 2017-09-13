Bakan Eroğlu: "Bu Millet 21. Asra Mührünü Vuracaktır"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96. yıldönümü programına katılarak, "Türkiye'nin bahtı açıktır, yıldızı parlaktır. Allah'ın izniyle bu millet 21. asra mührünü vuracaktır" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlanmalara katıldı. Ankara'nın Polatlı ilçesi Duatepe Anıtında gerçekleştirilen dev organizasyon büyük bir coşkuyla izlenildi. Sakarya Meydan Muharebesinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, bu kapsamda tanıtım merkezlerinin önemine değindi. İstiklal Harbi'nin kolay kazanılmadığını ifade eden Eroğlu, yeni neslin bu zaferleri bilmediğini ve bu nedenle bakanlık olarak tüm zaferlerimizi tanıtım konusuna hassasiyet verdiklerini söyledi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinin 2 buçuk milyon ziyaretçi aldığının altını çizen Eroğlu, Kocatepe Dumlupınar'da da muhteşem bir tanıtım merkezi yapıldığı bilgisini verdi.



93 Harbi'nde çok toprak kaybının olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, Alman gemilerinin Çanakkale Boğazına girdiğinden, Enver Paşa'nın bu gemilere Yavuz ve Midilli ismini vererek Osmanlı sancağını çektirdiği ve sonrasında gemilerin İstanbul Boğazına geldiği süreci anımsattı. İstanbul ve İzmir'in işgalinden sonra gelişen süreçte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak, İstiklal meşalesinin ateşini yaktığını ve "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatanındır. Vatanın her karış toprağı kanımızla sulanmadıkça terk olunamaz" sözünü yineleyen Eroğlu, Sakarya Zaferin'in büyük bir mücadele ile kazanıldığını belirtti.



"Büyük hedefi olmayan devletler tarih sahnesinden silinir"



"Bu zaferler kolay kazanılmadı" diyen Eroğlu, gelecek nesillere zaferlerin nasıl kazanıldığını ve şuanda bile düşmanın oyunlarının devam etmekte olduğunu mutlaka ifade etmek gerektiğinin altını çizdi. Eroğlu, "Bu topraklar dünyanın en stratejik toprakları. Dolayısıyla ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Daha geçen yıl 15 Temmuz'da alçak FETÖ terör örgütü hain bir darbe girişiminde bulundu. Bu devleti yok etme girişimiydi, ama Allah'a şükür yine bir destan yazıldı ve bu destanla darbe girişimi püskürtüldü. Bugün FETÖ dışında PKK, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini besleyen bazı ülkeler var, maksatları ülkemizin önünü kesmek. Bu manada kardeşliğimizi pekiştirmemiz ve gelecek nesillere büyük hedefler göstermemiz gerekir. Büyük hedefi olmayan devletler tarih sahnesinden silinir. Türkiye'nin bahtı açıktır, yıldızı parlaktır. Allah'ın izniyle bu millet 21. asra mührünü vuracaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından Sakarya Tanıtım Merkezinin temelini atmak için Bakan Eroğlu düğmeye bastı. Kutlamalar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma törenin ardından tüm konuklar gösteri alanına geçildi, burada Sakarya Meydan Muharebesi sahnesinin kurulduğu bir tiyatro gösterimi yapıldı. Tüm davetliler tarihin canlandırıldığı o anları büyük heyecana izledi coşkuyla alkışladı. Gösterim sırasında bir yandan da jetlerin havada gösterisi oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA