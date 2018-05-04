Bakan Eroğlu: "Bu CHP'den Hayır Gelmez"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak Burdur'daki parti binasında yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Bu CHP'den hayır gelmez, onu da söyleyeyim. CHP bu ülkeye bir çivi dahi çakmamıştır. Hep ülkenin önünü kesmek için milli olmayan teşebbüsler içinde olmuştur. Biz milliyiz, yerliyiz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu toplu açılış ve temel atma töreni için Burdur'a geldi. Toplam 151 milyon TL yatırım miktarlı 12 tesisin açılış ve temel atma töreni için kente gelen Eroğlu, ilk olarak AK Parti Burdur İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Burada AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'yi ziyaretinin ardından teşkilatla buluşarak basın toplantısı düzenleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dünkü grup toplantısında oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin adayı yaptıklarını söyledi.

Türkiye tarihindeki en önemli seçimin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu belirten Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kuvvetler ayrılığının en iyi şekilde uygulanacağını söyledi.

Daha önce yasama, yürütmenin ayrı gibi gözüktüğünü ama ayrı olmadığını belirterek, Milletvekili Bayram Özçelik'e de doğrulatan Bakan Eroğlu, hükümetin getirdiği tasarıların aynı şekilde geçtiğini aktardı.

24 Haziran'da ilk kez yapılacak olan yeni sistemde milletvekillerinin bağımsız olacağını, milletin hür iradesinin yansıyacağını kaydeden Bakan Eroğlu, bürokratik engellerin ancak yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olmasıyla ortadan kalkacağını ve ülkenin refah seviyesinin bu şekilde hızla artacağını iletti.

"Koalisyon hükümetlerinde 3,5 yılda 9 tesis açılırken, biz yılda 375 dev tesisi açıyoruz"

Türkiye'de son 15 yılda AK Parti iktidarının birçok yatırım ve hizmete mührünü vurduğunu ileten Eroğlu, açıklamalarının devamında, "Cumhuriyet tarihinde bizden önceki 80 yıldan çok daha fazla yatırım, hizmet ve dönüşümü biz gerçekleştirdik. Bunu tarih yazıyor. Yıllarca borçlu olduğumuz IMF'ye borç verir duruma geldik. Paramızdaki altı sıfırı atarak değer kazandırdık. Bu çok önemli bir dönüşümdür. Bizden önceki 3,5 yıllık koalisyon hükümeti döneminde DSİ sadece 9 tesisin açılışını yaparken biz yılda 375 dev tesis açıyoruz. Şu ana kadar DSİ tarafından açılan tesis sayısı 7 bin 500 oldu. Dünyanın en büyük baraj, arıtma tesislerini yapıyoruz. Baraj inşaatında dünyada ilk 3 arasında yer alıyoruz, gölet inşaatında ise dünya birincisiyiz. Meteorolojik tahminlerde dünyada ilk 7 arasında giriyoruz. Bölünmüş yollarla her yere çok daha kolay gidiyoruz. Afyon'dan Burdur'a bir saatte geldim. Bütün yollar Afyon kaymağı gibi. Sağlıkta, eğitimde, turizmde, tarımda önemli başarılara imza attık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler var"

Açıklamalarına Türkiye'nin önünü kesmek isteyen ülkelerin olduğunu ifade ederek devam eden Eroğlu, ülkenin büyümesinden rahatsız olanların olduğunu ileterek, önce AK Parti'nin kapatılmak istendiğini, ardından Gezi davaları ve muhtıralar gibi olayların yaşandığını ancak hepsinin artık geride kaldığını hatırlattı.

Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: "Bunların hepsini aştık. Geçen yıl alçak, kanlı FETÖ darbe girişiminde bulundu. Milletin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cesareti ile darbe girişimi püskürtüldü. Başka yerde darbeden sonra ekonomi çöker. Dünyada en hızlı büyüme Türkiye'de. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de refah seviyesi artacak, hızlı yatırımlarla Türkiye çok büyük mesafe kat edecek. 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşılacaktır. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına taşımak istiyoruz. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Dünyada şu andaki 10 büyük yatırımdan 6'sı Türkiye'de. Bu hızın devam etmesini istiyoruz."

"Bu CHP'den hayır gelmez"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP ittifakının karşısında 'çatı adayı' diye adaylar oluşturmaya çalışıldığını ancak çatının yıkıldığını ifade eden Eroğlu, "Esasen CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Bu CHP'den hayır gelmez, onu da söyleyeyim. CHP bu ülkeye bir çivi dahi çakmamıştır. Hep ülkenin önünü kesmek için milli olmayan teşebbüsler içinde olmuştur. Biz milliyiz, yerliyiz. AK Parti milletin bağrından çıkan dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Üye sayısı 10 milyonu aşmıştır. Birçok ülkenin nüfusundan daha fazla üyemiz var. İnşallah, biz 24 Haziran'da Burdur'dan da çok büyük bir gayret bekliyoruz" dedi. - BURDUR