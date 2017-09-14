Bakan Eroğlu, 23 Milyon TL Tutarındaki 30 Müjde ile Karabük'e Geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 23 milyon lira tutarındaki 12 adet yatırım müjdesi ile yarın Karabük'e geliyor.



Bakan Eroğlu, Karabük programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 13 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 1 adet tesisin temelini atacak.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 15 Eylül Cuma günü Karabük'te düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile 225 milyon lira yatırım bedelli 15 adet tesisin temelini atacak.



"Karabük'e 225 Milyon TL'lik 15 Tesis"



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, saat 14.00'da Karabük Şehir Meydanı'nda düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Aldeğirmen Barajı, Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, Haslı Barajı ve Sulaması, Ova Barajı ve Sulaması, Ovacuma Barajı ve Sulaması, Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması ile 7 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak.



Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yaban Hayatı Gözlem Kulesi'nin de temelini atacak.



Karabük'te 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de Orköy sertifikası verecek olan Prof. Dr. Eroğlu, ıhlamur, ceviz, üvez, dut, kızılcık ve fındık türlerinden oluşan toplam 3 bin 200 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.



"10 Bin 910 Dekar Zirai Arazi Suyla Buluşacak"



Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle yılda 12,6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 26 milyon metreküp su depolanacak, 10 bin 910 dekar zirai arazi suyla buluşacak, 1 ilçe, 1 belde, 7 köy, 2 mahalle ve 736 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Karabük'te ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak.



"Karabük'e son 4 yılda 386 Milyon TL'lik 59 Müjde"



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca



28 Eylül 2013 ve 04 Kasım 2016, tarihlerinde Karabük'e verdiği 363 milyon TL'lik 47 müjdeye ilave olarak 23 milyon lira yatırım bedeline sahip 12 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Karabüklülere toplam 386 milyon TL'lik 59 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında taşkın koruma tesisleri, ormancılık çalışmaları ile otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunuyor. - KARABÜK