Bakan Elvan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Bakan Elvan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Bakan Elvan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam alemine yönelik zulümlerin son bulduğu bayramlara kavuşmayı dileyerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam alemine yönelik zulümlerin son bulduğu bayramlara kavuşmayı dileyerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznünü, bununla birlikte bayrama erişmenin sevincini yaşıyoruz. Aramıza mesafeler koymamıza sebep olan korona virüs yüzünden bir bayramda daha sevdiklerimizden uzak olacağız. İnşallah bütün bu sıkıntıların aşıldığı; doya doya kucaklaşacağımız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpebileceğimiz nice sağlıklı ve huzurlu bayramlara kavuşuruz. İslam alemine yönelik zulümlerin de son bulduğu nice bayramlara inşallah. Sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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