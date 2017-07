Bakan Elvan: "Uyuşturucu Konusunu Mersin'in Gündeminden Çıkarmak İstiyoruz"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin için sıkıntı oluşturan konuların birinin uyuşturucu sorunu olduğunu, ancak yapılan çalışmalarla çok önemli gelişmeler sağlandığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de uyuşturucu konusunu Mersin'in gündeminden çıkarmak istiyoruz. Uyuşturucu konusunda çok ciddi sıkıntılar önemli ölçüde temizlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar var" dedi.



Dün 2. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'nin açılışına katılmak üzere kente gelen Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan, bugün de son Valiler Kararnamesi ile Mersin'e atanarak görevine başlayan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Su, Bakan Elvan'ı Valilik binası önünde karşıladı. Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makama geçen Elvan, yaptığı konuşmada, Vali Su'ya 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi. Bir önceki Vali Özdemir Çakacak'a da Mersin'e verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Elvan, Vali Su ile birlikte Mersin'in gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi.



"Mersin'in bulunması gereken nokta bu nokta değil"



Bakanlık olarak Mersin'de yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Elvan, Mersin'in güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli harekete geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Mersin'de çok önemli büyük yatırımlara başladıklarını ifade eden Elvan, bu yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti. Mersin'in tüm ilçeleriyle birlikte her yönüyle şantiyeye döndüğünü vurgulayan Elvan, bu yatırımları titizlikle takip edeceklerini ve hızla gerçekleşmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizdi. "Mersin'in bulunması gereken nokta bu nokta değil" diyen Elvan, "Mersin çok daha iyi noktalarda olması gereken, özellikle coğrafi ve stratejik konumunu dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli son noktasına kadar kullanma kararlılığında olacağız" diye konuştu.



"Uyuşturucu konusunu Mersin'in gündeminden çıkarmak istiyoruz"



Mersin için özellikle uyuşturucu konusu olmak üzere sıkıntı oluşturan bazı alanlar da olduğuna işaret eden Elvan, "Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere Sayın Valimiz, Jandarma Komutanımız ve ilgili tüm arkadaşlarla uyuşturucu konusunda gayret sarf edildi ve çok önemli bir gelişme sağlandı. Bundan sonraki süreçte de uyuşturucu konusunu Mersin'in gündeminden çıkarmak istiyoruz. Ben mahallelere gittiğimde, muhtarlarımızla vatandaşlarımızla konuştuğumda büyük bir memnuniyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten uyuşturucu konusunda çok ciddi sıkıntılar önemli ölçüde temizlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar var. Uyuşturucuyla mücadelemizin içinde en önemli hususlardan bir tanesi Mersinimizin huzuru ve barışı" ifadelerini kullandı.



"Güçlü bir yatırım hamlesi başlattık"



Mersin'de güçlü bir yatırım hamlesi başlattıklarına da dikkat çeken Elvan, başta vali ve kaymakamlar olmak üzere devletin tüm birimleriyle bu yatırımları takip ederek, sahaya inerek, eksiklikleri hızla giderici gerekli tedbirleri alarak Mersin'i çok daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı. Elvan, "Eksikliklerimizi biliyoruz. Bizim bir stratejimiz var, bir hedefimiz var. Neler yapmak istediğimizi biliyoruz Mersinimize. Bu noktada gerekli çabayı zaten gösteriyoruz" şeklinde konuştu.



Geçmişte Mersin'in eğitim yönünden Türkiye ortalamasının biraz daha altında yer alan bir il konumunda olduğunu, ancak bu eksikliği görerek süratle eğitim altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Elvan, son bir yıldan bu yana çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. "Şu anda 60'a yakın projemiz devam ediyor" diyen Elvan, bunun dışında sağlık ve ulaşıma yönelik çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin Mersin için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Elvan, şöyle devam etti:



"Çukurova Bölgesel Havalimanımız, diğer taraftan Mersin'i bir hızlı tren kenti yapmak da hedeflerimizden biri. Mersin'i Akdeniz ile Akdeniz Sahil Yolu vasıtasıyla buluşturmak bir başka hedefimiz. Çeşmeli-Taşucu Otoyolu bir başka hedefimiz. Bu devasa projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz."



Tarımda Türkiye'nin önde gelen kenti olan Mersin'de sulamayla ilgili sıkıntıları büyük ölçüde giderdiklerini, barajlar ve göletlerin yapımının devam ettiğini belirten Elvan, ayrıca Erdemli'yi Karaman'a bağlayan yolda yüklenici firmanın çalışmalarına başladığı, Mut Sertavul-Karaman yolunda da iyileştirme, tünel ve viyadük çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Hemen her ilçede onlarca kamu yatırımının devam ettiğini ifade eden Elvan, tüm bu yatırımların takipçisi olduklarını kaydetti.



Mersin merkezde ise ulaşımda Liman-Hal Kavşağı arasındaki çalışmaların devam ettiğini, bin metre uzunluğundaki köprülü kavşağın bağlantı yollarını Aralık 2017 sonu itibariyle açacaklarını dile getiren Elvan, "Ancak Büyükşehir Belediyesinin deplase çalışmalarında biraz gecikme oldu. Bu nedenle kavşağı 2018'in Mart-Nisan ayları gibi tamamıyla açarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hızlı tren çalışmalarında ise Konya ile Karaman arasındaki tüm altyapı çalışmaları bitti. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon işleri de 2018 Mart ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Karaman'dan Mersin'e uzanan hızlı tren hattında ise yoğun bir çalışma başladı. Hedefimiz en kısa sürede Mersin'i hızlı trenle buluşturmak" dedi.



"OSB-otoyol bağlantısının ihalesi Ağustos'ta yapılacak"



Mersin'de 28 adet karayolu projeleri olduğunu, bunlardan 26'sının başladığını bildiren Elvan, şunları söyledi:



"Başlamayan iki yoldan biri OSB ile otoyol bağlantısı. Bunun da ağustos ayında yapım ihalesi var. İhale yapılır yapılmaz çalışmalara süratle başlayacağız. Arzumuz en kısa sürede Organize Sanayi Bölgesi ile otoyol bağlantısını sağlamak. Yapımına başlayamadığımız diğer projemiz ise Gülnar ile Silifke arasındaki yol. Bunun 25 kilometrelik kesimi tamamlanmıştı, kalan 25 kilometrelik kesiminde ihaleye çıkıldı. Fakat Kamu İhale Kurumuna bir itiraz söz konusu oldu. İtiraz sonuçlandığı anda çalışmalara başlayacağız."



Önemli bir gelişmenin de Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesiyle ilgili çalışmaların bitirilmesi olduğunu ifade eden Elvan, "Çalışmaları bitirdik. 100 hektarlık bir alan kazandık. Özellikle buradan yatırımcılarımıza çağrı yapmak istiyorum, aslında çok fazla yatırımcı Mersin'e yatarım yapmak istiyor, ancak yer tahsisi ile ilgili problemlerimiz vardı. Şimdi bu 100 hektarlık alanla birlikte yatırımcılarımıza yer tahsis edebileceğimizi, yatırımcılarımız için büyük bir ortamın oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Mersin'in çok önemli bir avantajı var; büyük bir limana sahip. Üretilen ürünlerin doğrudan limandan ihraç edilebilmesi mümkün. Bu büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendirmek isteyen yatırımcılarımızı da Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.



Vali Su ise ziyaretinden dolayı Bakan Elvan'a teşekkür etti. Mersin Valiliği görevine bir hafta önce başladığını belirten Su, görevinde toplumun bütün kesimleriyle beraber vatandaşın mutluluğu, güveni ve refahı için gayret edeceklerini söyledi. Mersin'in, ekonomi, ticaret, sosyal, tarım, turizm, kültür ve tarih olmak üzere her alanda potansiyeli olan bir il olduğunu ifade eden Su, Elvan'ın da desteğiyle bu potansiyeli daha hızlı bir şekilde harekete geçirerek vatandaşın hizmetine sunacaklarını dile getirdi. Su, vatandaşa hizmet öncelikli bir felsefeyle hizmet edeceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN