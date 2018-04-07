Bakan Elvan: "Türkiye Terörle Mücadele Ediyor, Kılıçdaroğlu 'Afrin'e Girmeyin' Diyor"

MERSİN (İHA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bir taraftan dünya mazlumlarına maddi ve manevi yardım yaptığını, bir taraftan da ekonomisini güçlü tuttuğunu belirterek, "Bizler bütün bunları yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Afrin'e girmemizden korktu ve 'girmeyin' dedi. Sanatçı kardeşlerimiz sınırda Mehmetçiğimizi ziyaret etti, ondan bile rahatsız oldu. Bunlar nasıl iktidar olacak" dedi.

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Gençlik Kolları 5.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Bakan Elvan, Türkiye'nin hem terörle mücadele ettiğini hem de dünya mazlumlarına her konuda yardım ettiğini belirterek, her şeye rağmen ekonomisini de güçlü tuttuğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü büyümesinin devam ettiğini kaydeden Elvan, "Hatırlayınız CHP Genel Başkanı biz Mehmetçiğimizle birlikte Afrin'e operasyon düzenlediğimizde, oraya gitmemizden korktu ve 'Afrin'e girmeyin' dedi. Bunların iktidara gelmesi mümkün mü? Halktan kopuk, milletten kopuk hiç bir parti iktidara gelemez. Sanatçı kardeşlerimiz sınırda Mehmetçiklerimizi ziyaret etti, Kılıçdaroğlu ondan bile rahatsız oldu" diye konuştu.

"2019 yılı Türkiye'nin kader yılı olacak"

2019 yılının Türkiye'nin kader yılı olacağını belirten Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımız 2023 hedefi olarak, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokma hedefi koydu. 2023 hedeflerine ulaşmak 2019'dan geçiyor. 2019 yılında Türkiye'nin önü ya açılacak ya açılacak Allah'ın izniyle. Her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Ulaşmadığımız hiçbir genç kalmayacak. Kimseyi ayağımıza getirmeyecek, biz herkesin ayağına gideceğiz. Ak Parti sadece bir siyasi parti değildir. Ak Parti yeniden diriliş hareketidir. Bu hareketin bayrağı siz değerli gençlerde" ifadelerini kullandı.

"Mersin güçlü alt yapısıyla dünyanın önde gelen illeri arasında olacak"

Bakan Elvan, bir yandan Mersin'in kalkınması, gelişmesi için çalıştıklarını aktararak, bir yandan da mega projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı. Mersin'de yaklaşık 350 projenin aksaksız bir şekilde yürüdüğünü ifade eden Elvan, "Mersin her alanda şantiyeye döndü. Mersin inşallah güçlü alt yapısıyla sadece Akdeniz'in değil dünyanın önde gelen illerinden olacak" şeklinde konuştu.

"Ne Türkiye'de ne de sınırımızda hiç bir terörist barınamayacak"

Afrin operasyonunda 81 milyonun kenetlendiğini belirten Elvan şunları söyledi: "Mehmetçiğimiz başarısıyla tüm dünyayı şaşırttı. Beklenilenden çok kısa bir sürede Afrin teröristlerden temizlendi. Ne Türkiye'de ne de sınır hattımızda hiç bir terörist barınamayacak. Tek bir kişi kalsa dahi onu da yok edene kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye dünyada mazlum için umut olan bir ülkedir. Bizlerden umut ışığı bekleyen milyonlar var. Biz onlara yardım etmeye devam edeceğiz."

Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçkin önderliğindeki tek listeyle gidilen kongreye, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. - MERSİN