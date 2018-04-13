Bakan Elvan: "Türkiye'nin Küresel Güç Haline Gelmesini İstiyorsak Daha Çok Çalışmalıyız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye'nin küresel güç haline gelmesini istiyorsak daha çok çalışmalıyız" dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, burada partililere 2019 seçimlerinin önemini anlattı. Bakan Elvan'ı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve partililer karşıladı. Anı defterini imzalayan Bakan Elvan, daha sonra partililere hitap etti. Bakan Elvan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz için 2013 hedeflerini ortaya koydu. 81 milyon insan olarak hep birlikte bu hedeflere odaklanıp ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda çok yoğun bir sarf ediyoruz. Eğer biz gerçek anlamda 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, Türkiye'nin küresel düzeyde bir güç haline gelmesini arzu ediyorsak, Türkiye'nin bir istikrar adası olma konumunu devam ettirmesini istiyorsak 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirmek zorundayız. 2013, 2019'dan geçiyor. Eğer biz 2019'de hem mahalli seçimlerde hem genel seçimlerde Allah'ın izni ile güçlü bir zaferle çıkarsak Türkiye'nin önü açılacaktır. Her birimiz geçmişten daha çok çalışmak zorundayız. Daha fazla heyecan duymak, daha fazla azim ve kararlı şekilde mücadelemizi sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Bakan Elvan, daha sonra ise AHİKA bina açılışı için parti binasından ayrıldı. - NEVŞEHİR