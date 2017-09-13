Bakan Elvan: Türkiye Büyüdükçe Çatlak Sesler Çıkıyor

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, milletin desteğiyle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor" dedi.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen YÖREX fuarının açılışına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ak Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde söylediği 'Bizim Şarkımız' adlı şiiri okuyarak sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'nın üzerine titrediğini belirten Lütfi Elvan, bu kentin her türlü ihtiyacının karşılandığını ve karşılanmaya devam ettiğini söyledi.



Milletin desteğiyle 2023 hedeflerini gerçekleştirerek, 2053 vizyonuna sahip çıkarak, huzurdan, istikrardan, kalkınmadan ve gelişmeden taviz vermeden Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini belirten Elvan, "Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor. Türkiye büyüdükçe, geçmişi karanlık ve kanlı birtakım sözde demokrasi havarilerinden yine çatlak ses çıkıyor. Türkiye büyüdükçe okyanus ötesindeki terörist başı ile Kandil'deki terörist başlarından ortak ses çıkıyor. Türkiye büyüdükçe adeta hasetlerinden çatlıyorlar. Çatlasalar da, patlasalar da bu şarkı burada bitmeyecek" diye konuştu.



Ekonominin 2016 yılını yüzde 3.2 gibi büyüme oranıyla kapattığını, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2'lik büyüme oranı yakalandığını hatırlatan Bakan Elvan, "Allah'a çok şükür yılın ikinci çeyreğinde de bu çıkış sürdü ve yüzde 5.1'lik büyüme oranı ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda da üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Göstergelere baktığımızda beklentimiz yüzde 7'nin üzerinde büyüme oranının ortaya çıkması" dedi.



Bir yandan ekonomiyi güçlendirdiklerini, diğer yandan terörizmle amansız mücadele verdiklerini hatırlatan Lütfi Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Düşmanımız çok. Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK, bir diğer yanda DEAŞ, DHKP-C ve onlara destek veren güçler. Güvenlik güçlerimiz dağda bayırda, kırda, bu hainlere bir bir haddini bildiriyor. Tabi biz bunu yaparken bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Ana muhalefetten biri çıkmış, 'Silahlı SİHA'lar sivilleri vuruyor' diyor. O SİHA'lar, sadece ve sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri terörle mücadeleyi sulandırmak. Biraz milli olsalar, bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar diye düşünüyorum. PKK'nın katlettiği sivilleri hiç konuşmuyorlar. Yasin Börü'yü, Eren Bülbül'ü hiç dile getirmezler."



Konuşmalardan sonra toplantı basına kapalı devam etti. - Antalya