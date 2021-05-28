BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞTU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda "Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Türkiye Bankalar Birliği 'nin 64. Genel Kurulu'nda "Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Elbette bunu yaparken de, orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız." dedi

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 64. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Beşiktaş'taki otelde yapılan genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve davetliler katıldı.

"KÜRESEL SİNERJİ KAYBOLDU"

Toplantının açılış konuşmalarında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bu zorlu dönemde, küresel sinerji kayboldu. 2021 yılının ilk dört aylık öncü göstergeleri, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösteriyor. Ancak ben, bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Toparlanmanın hızı bölgeler arasında farklılaşmış durumda. Şu an pek çok ülke, istihdam kayıpları, bütçe açıkları, borç stokları ve aşırı parasal genişlemenin beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde, jeopolitik riskler artıyor. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor, bununla birlikte bazı sektörlerde arz kısıtlarının olduğunu görüyoruz" dedi.

"TÜM ÇABAMIZLA PANDEMİYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Önümüzdeki dönemin temel belirleyicilerinin, salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler olacağını söyleyen Bakan Elvan, "İçinde bulunduğumuz dönemde hem pandemiyi iyi yöneten hem de salgın sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkeler, rakiplerine üstünlük sağlayacaktır. İşte biz de ekonomi yönetimi olarak, bir taraftan tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor, diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TOPLAM İSTİHDAM 2020 HAZİRAN'INA GÖRE 1 BUÇUK MİLYON KİŞİ ARTARAK 28 MİLYONA ÇIKTI"Türkiye'nin böylesine zorlu ve belirsizliği yüksek bir süreçte, başarılı bir yönetim gösterdiğini vurgulayan Bakan Elvan, "Salgının ilk anlarından itibaren hükümetimiz tüm imkanları seferber edip, toplum sağlığını önceleyen kararlar aldı. Bununla birlikte, sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya büyük bir özen gösterdik. Salgının başından bugüne kadar Merkezi Yönetim Bütçesinden 79 milyar liralık bir harcama yaptık. Yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Desteklerimiz sadece bütçe imkanlarıyla da sınırlı kalmadı. İşgücümüzü kaybetmemek adına İşsizlik Sigortası Fonu devreye girdi. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği mekanizmalarıyla 9 buçuk milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. İşgücü piyasasına sunduğumuz bu desteklerin de katkısıyla, toplam istihdam 2020 Haziran'ına göre 1 buçuk milyon kişi artarak 28 milyona çıktı" ifadelerini kullandı.

"BU YIL BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİMİZİ, YÜZDE 4,3'TEN YÜZDE 3,5'E REVİZE ETTİK"Bakan Elvan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu gelişmeyi müsbet görmekle beraber, elbette yeterli bulmuyoruz. Reform programımızda yer aldığı gibi, kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz. Merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destek fonunu bir bütün olarak düşünürsek; bugüne kadar bu üç kalemden toplam 136 milyar lira harcadık. Yıl sonuna kadar bu tutar yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,2'sine ulaşmış olacak. Bu yıl bütçe açığı hedefimizi, yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e revize ettik."Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlı olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Elbette bunu yaparken de, orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız. Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımıza işaret ediyor" dedi.

"İFM PROJESİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNMAYI PLANLIYORUZ"Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacaklarını belirten Bakan Elvan, "2000'lerin başında milli gelirin yüzde 50'si düzeyinde olan sektör büyüklüğünün, bugün yüzde 120'yi aşmış olması taşıdığınız potansiyeli çok net gösteriyor. Bankacılık sektörü 6,5 trilyon liraya ulaşan bilanço büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturuyor. Yüz akımız olan bankacılık sektörüyle çok yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Ekonomi politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında gösterdiğiniz işbirliği bizim için çok kıymetli. Biliyorsunuz Ekonomi Reform Programımızda da, finansal sektörün güçlendirilmesine yönelik somut eylemlere yer verdik. Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi aktif kalitesinin daha da artırılması olacak. Donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine devir süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarını oluşturacağız. Yakın zamanda hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifini tüm paydaşların görüşünü alarak nihai haline getirip Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"KREDİLERİN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 70'İ GEÇEREK, TARİHSEL OLARAK EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKMIŞTIR" Bilanço ve temel büyüklüklerde gelişmelerden bahseden TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Mart 2020-2021 döneminde bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122'ye yükselmiştir. TL krediler yüzde 33 artarak 2,4 trilyon TL'yi, toplam krediler ise yüzde 30 artarak 3,8 trilyon TL'yi aşmıştır. Özel sektöre ve kamuya kullandırılan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75 düzeyindedir. Kredilerin milli gelire oranı yüzde 70'i geçerek, tarihsel olarak en yüksek düzeye çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ise "Bankalarımızın net dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 58.5 milyar TL olmuş. Özkaynak karlılığı ise yüzde 11. 4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün sağlam ve güven veren görünümünün ülkemiz ekonomisi için önemli bir istikrar unsuru olduğundan şüphe yoktur. Nitekim bankalarımız pandemi döneminde kredi kanallarını mümkün olduğunca açık tutarak yaşanan ekonomik yavaşlamayı reel sektöre destek olarak sürdürmeye devam etmiştir" diye konuştu. Görüntü dökümü ----------------Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşması -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben konuşması -TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar konuşması

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı