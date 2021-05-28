BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu açılışında konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu açılışında konuştu. Bakan Elvan, Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık. Yıl sonuna kadar bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz dedi. Bakan Elvan, 'Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı