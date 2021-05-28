BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu açılışında konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu açılışında konuştu. Bakan Elvan, Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık. Yıl sonuna kadar bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz dedi. Bakan Elvan, 'Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz diye konuştu.

BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR
BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR
BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR
BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Bakan Elvan: 'Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya...
Son dakika... Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Oğuzhan Koç İlker Kaleli Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAKAN ELVAN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KONUŞUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:30:27. #1.14#

title