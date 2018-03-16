Bakan Elvan: Türk Askeri Yerli Silahlarla Destan Yazıyor

DENİZLİ'ye gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin yerli üretim silahlar, toplar ve insansız hava araçlarıyla destan yazdığını belirterek, "PKK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerini bir bir temizliyorlar. Öyle birileri gibi 'iyi terörist, kötü terörist' oyunu oynamıyorlar. 'Terörist teröristtir' diyerek Afrin'i bu pisliklerden arındırıyorlar" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Denizli'de Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen 11'inci Kalkınma Planı Ege Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, İzmir, Denizli, Aydın, Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinin valileri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile üniversite rektörleri de katıldı. Toplantının yapıldığı salona giren Bakan Elvan, 8 ilden gelenlerle tek tek tokalaştı. Ardından yerine geçen Bakan Elvan, kendisi için valilerin önünde koltuk yerleştirildiğini görünce hemen kaldırılmasını isteyip, arkaya geçerek valilerin arasına oturdu.

'TÜRKİYE, DÜNYAYA TERÖRLE MÜCADELE DERSİ VERİYOR'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Elvan, Zeytin Dalı Harekatı ve 11'inci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili konulara değindi. Bakan Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin yerli üretim silahlar, toplar ve insansız hava araçlarıyla destan yazdığını belirterek, "Şu anda Afrin'de kahramanlarımız adeta bir destan yazıyor. Yerli üretim silahlarımızla, toplarımızla, insansız hava araçlarımızla, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerini bir bir temizliyorlar. Öyle birileri gibi 'iyi terörist, kötü terörist' oyunu oynamıyorlar. 'Terörist teröristtir' diyerek, Afrin'i bu pisliklerden arındırıyorlar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatta sivillerin kılına zarar gelmemesi için kılı kırk yardığını vurgulayan Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim askerimiz polisimiz sivillere bu kadar dikkat ederken, hainler sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için onların Afrin'i terk etmesini engellemeye çalışıyorlar. Bize bir dünya laf eden Batılılardan buna ilişkin bir cümle duydunuz mu? Konuşmazlar. İş, terör örgütlerine gelince üç maymunu oynuyorlar. Görmek, duymak ve konuşmak istemiyorlar. Onlar her ne kadar kör olsalar da, insansız hava araçlarımız olan biteni gözler önüne seriyor. İzlemişsinizdir; siviller kaçmasın diye yollara bomba döşüyorlar, hendekler kazmaya çalışıyorlar. İHA'lar hepsinin görüntüsünü aldı ve o görüntüleri bunu görmek istemeyen dünyanın önüne koydu. Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız. Mazlumların, evini barkını terk etmişlerin tekrar kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Afrin kent merkezi kuşatma altında."

'KALKINMADA 2023 HEDEFİNE HERKES SAHİP ÇIKTI'

Konuşmasında 11'inci Kalkınma Planı hazırlıklarına da değinen Bakan Elvan, bakanlık olarak yaklaşık 1 yıldır planın hazırlıklarını yaptıklarını, uzun vadeli stratejileriyle birlikte ülkeyi 5 yıl ve daha ötesine taşıyacak perspektif gözettiklerini söyledi. 11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde 43 özel ihtisas komisyonu ve 34 çalışma grubu oluşturulduğunu anlatan Elvan, plana 12 bin kişinin katkı sağladığını, 20 bin vatandaşın önerilerini sunduğunu anlattı. Bakan Elvan, "Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu, toplumun tüm kesimi sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör herkes bu hedefe odaklandı. İşte önemli olan bu ve biz bunu başardık. Birlikte büyüyecek, güçlenecek ve kalkınmayı sağlayacağız. El ele omuz omuza vermeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. - Denizli