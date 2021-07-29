Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz
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Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz

Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz - Haberler Ekonomi
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