Bakan Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimiyle ekonomik reform gündemi ve iş gücü piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimiyle ekonomik reform gündemi ve iş gücü piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimini kabul edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır