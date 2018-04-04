Bakan Elvan: "Terörle Mücadeleye Amansız Bir Şekilde Devam Ediyoruz"
11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla Samsun'da düzenlenen toplantıda konuştu.
11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla Samsun'da düzenlenen toplantıda konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Bir yandan yoğun bir şekide yatırımlarımıza devam ederken, ülkemizi büyütmeye güçlendirmeye devam ederken, diğer taraftanda terörle mücadeleye amansız bir şekilde devam ediyoruz" dedi.