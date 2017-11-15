Bakan Elvan Singapur'da

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Singapur'daki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Bakanı S Iswaran ile görüştü.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha ileri seviyeye götürme konusunda mutabakata varıldı.



Eğitim, bilim, teknoloji ve öncelikli sektörlerde iş birliğini derinleştirme imkanlarının ele alındığı görüşmede, Türk ve Singapurlu iş adamlarını bir araya getirecek bir iş forumu düzenlenmesine karar verildi.



İkili görüşmenin ardından, Singapur ekonomisinin lokomotif girişimlerinden kamu şirketi JTC'nin petrokimya, biomedikal, temiz enerji, havacılık, uluslararası ticaret gibi sektörlerdeki faaliyetleri hakkında brifing alan Elvan, beraberindeki heyetle şirket yönetimindeki sanayi bölgesi Jurong adasını gezdi.



Elvan, günlük 1,3 milyon varil ham petrol işleme kapasitesiyle 16 binin üzerinde çalışana ve çoğunluğu uluslararası 100'ün üzerinde şirkete ev sahipliği yapan, yaklaşık 35 milyar dolarlık sabit sermaye yatırımı bulunan Jurong adasındaki incelemelerinin ardından Singapur Şehir Galerisi'ni de ziyaret etti.