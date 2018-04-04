Bakan Elvan, Samsun Lojistik Merkezi'ni İnceledi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Samsun Lojistik Merkezi'ni inceledi.

"11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı" için Samsun'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehirdeki son ziyaretini Samsun Lojistik Merkezine yaptı. Ziyarette Bakan Elvan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar eşlik etti.

80 bin metrekarelik kapalı depolama alanıyla ülkenin en büyük lojistik merkezlerinden birisi olan Samsun Lojistik Merkezini gezen Bakan Elvan, merkeze tam not verdi. Bakan Elvan incelemenin ardından Samsun'dan ayrıldı. - SAMSUN