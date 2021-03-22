Bakan Elvan: "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."
22.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:40
Bakan Elvan: "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.
Bakan Elvan: "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır