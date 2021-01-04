Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve...
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Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve...

04.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:45
Bakan Elvan:

Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.

Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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