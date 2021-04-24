Bakan Elvan: "Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır. Tarihi, yalanlarıyla lekelemeye çalışanlar hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadı. Konunun tarihçiler tarafından tartışılması, belgelerin açılması hiçbir zaman işlerine gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur