Bakan Elvan: "Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletin 15 Temmuz'da destan yazdığını, dünyaya demokrasi dersi verdiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletin 15 Temmuz'da destan yazdığını, dünyaya demokrasi dersi verdiğini bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal