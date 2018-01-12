Bakan Elvan, Mersin'de Gençlerle Buluştu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Artık mazlumları, mağdurları düşünen, ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapacak olan bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var" dedi.

Elvan, AK Parti Mersin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlik Kollarıyla Buluşma' etkinliğine katıldı. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve milletvekillerinin de katıldığı programında konuşan Elvan, Mersin'deki gençlerin tüm Türkiye'ye örnek çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

İktidarları döneminde gençlere sahip çıktıklarını belirten Elvan, seçilme yaşını 30'dan 25'e, sonra da 18'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Dedik ki, üniversitelerimize gelen kardeşlerimiz geçimlerini temin edecek bir imkan sağlayalım. Tüm öğrencilerimize istedikleri takdirde kredi veya burs alabilme imkanı getirdik. Eskiden öyle değildi. Kredi, burs miktarlarını önemli ölçüde arttırdık. Bugün gerçekten geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde kredi, burs oranları arttı. Bunun dışında en önemli sorunu öğrencinin kalacağı yer problemiydi. Onunla ilgili de yoğun bir çalışma içerisine girdik ve modern yurtlar yaptık" diye konuştu.

"Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin istiklali ve istikbali için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını ifade eden Elvan, "Dünyada mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin geleceği için dimdik ayakta durarak kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar dışarıdaki bazı kesimleri rahatsız ediyor. Onların rahatsızlığı nedir biliyor musunuz? 'Ya biz şu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir kurtulsak, şu Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulsak da istediğimizi istediğimiz şekilde Türkiye'ye yaptırsak' diyorlar. Artık öyle bir hükümet, devlet yönetimi yok. Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Artık mazlumları, mağdurları düşünen, ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapacak olan bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. O güçsüz, zayıf, ne yapacağını bilemeyen yöneticiler yok artık. Bunlar yeni Türkiye'yi eski Türkiye ile karıştırıyorlar. Artık Türkiye'yi Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle kimse durduramayacak. Sizler, bizler çalışacağız ve yolumuzu açtıkça açacağız, ilerledikçe ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elvan, AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların ve ezilenlerin de partisi olduğunu belirtti. - MERSİN