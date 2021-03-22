Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
22.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:38
Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır