Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
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Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."

22.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:38
Bakan Elvan:

Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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