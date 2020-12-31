Bakan Elvan: Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz
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Bakan Elvan: Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

31.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:02
Bakan Elvan: Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Bakan Elvan, yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizinin tecrübe edildiği 2020'nin geride bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz. Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Yeni yılın, önemli başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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